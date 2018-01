'Estadão Noite' agora traz resumo do dia

O ‘Estadão Noite’, publicação do Estado exclusiva para smartphones e tablets, estreia amanhã a sua nova versão, totalmente remodelada. Agora, a edição publicada de segunda a sexta-feira, sempre às 20h, trará os principais acontecimentos do dia, valorizando a curadoria de conteúdo. Com um design moderno e arrojado, o produto é voltado para os leitores que querem se atualizar e não dispõem de muito tempo.

“Sentimos que há um público interessado em uma curadoria de qualidade, destacando o que de mais importante aconteceu no dia. O novo ‘Estadão Noite’ vem para atender a essa demanda”, diz o editor executivo de conteúdos digitais do Estado, Luis Fernando Bovo.

Para acessar o ‘Estadão Noite’ é preciso baixar o aplicativo ‘Estadão - Edição Digital’, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Mesmo quem não é assinante da edição digital do Estado pode ter acesso, de graça e por tempo limitado, ao ‘Estadão Noite’.

O ‘Estadão Noite’ agora é dividido em nove seções, para atender desde pessoas que desejam se manter informadas de forma rápida até aquelas que buscam uma avaliação mais analítica, além dos fatos. Logo de cara, o leitor recebe um resumo do noticiário do dia. Ele poderá se aprofundar em cada um deles na seção seguinte, que traz uma lista com as notícias mais importantes, segundo os editores do Estado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A análise dos principais acontecimentos diários fica por conta da equipe de colunistas e blogueiros do jornal. Cada edição apresentará artigos que explicam os principais assuntos da edição. Além disso, o ‘Estadão Noite’ sempre vai trazer em destaque uma frase, vídeo, GIF ou mesmo um meme que tenha causado grande repercussão na internet ao longo do dia.

Na seção ‘Olhar Estadão’, o leitor passará por uma galeria com as melhores imagens captadas pelas lentes de fotógrafos do mundo inteiro. Caso a intenção seja se distrair um pouco, a edição ainda vai trazer os jogos Sudoku e as Cruzadas, ambos em um formato interativo.

O leitor também terá informações prévias para ajudá-lo a se planejar para o dia seguinte, como uma agenda com a programação de debates, depoimentos, votações e atos, além da previsão do tempo. A apresentação de algumas das chamadas da edição de ‘O Estado de S. Paulo’ que chega às bancas na manhã seguinte completa o ‘Estadão Noite’.

“O ‘Estadão Noite’ vai agradar quem valoriza informação de qualidade. Imagino que ele atrairá também a atenção do público mais jovem que faz questão de fugir do conteúdo falso que povoa as redes sociais”, afirma Bovo.

Aplicativo. Por meio do app ‘Estadão - Edição Digital’, os leitores podem comprar e ler todas as edições impressas do jornal em formato digital, incrementadas com recursos interativos. Sempre que uma nova edição fica disponível, o usuário é notificado. Quem já é assinante pode baixar as edições digitais do jornal para ler quando estiver sem conexão com a internet. Quem ainda não assinou o jornal pode comprar edições avulsas por meio do aplicativo.

Além do ‘Estadão Noite’, o usuário também pode conferir o ‘Estadão Premium’, que traz para dispositivos móveis o jornal impresso na íntegra, com complementos informativos, como galerias de fotos e botões que redirecionam o leitor para o portal.

Pioneiro na tendência de consumo de notícias em dispositivos móveis, o Estado foi o primeiro jornal brasileiro a ter uma versão específica para tablets, lançada em abril de 2010, mesmo dia em que o iPad chegou às lojas dos EUA.