Estadão Noite estreia como newsletter

A partir desta segunda-feira, 5, ficará mais fácil saber o que aconteceu de mais relevante no dia. O 'Estadão Noite', publicação do Estado antes exclusiva para smartphones e tablets , será agora enviado direto ao e-mail do leitor com um apanhado dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo em uma versão remodelada e mais prática.

“Percebemos que, diante do crescente fluxo de informações na internet, os leitores estão em busca de curadoria e conteúdos mais personalizados”, diz o editor executivo de conteúdos digitais do Estado, Luis Fernando Bovo . “O novo Estadão Noite é uma resposta a essa demanda, oferecendo ao leitor uma maneira rápida de ser atualizar.”

O 'Estadão Noite' é dividido em dez seções. Um resumo crítico contextualiza e prepara o leitor para os destaques seguintes da newsletter: dicas do editor, frase do dia, galeria de fotos, vídeo, análises de especialistas da casa, agenda, previsão do tempo, Rádio Estadão e, por fim, destaques do impresso do dia seguinte.

