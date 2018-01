‘Estadão’ reforça grade de podcasts com 4 novos programas

Pouco mais de uma semana após a estreia do podcast Estadão Notícias, que traz as principais notícias e análises do dia, o Estadão lança quatro novos programas: Estadão Esporte Clube, Conexão Estadão e Mentalistas, além de podcasts individuais dos colunistas. “O podcast é um formato que traz comodidade ao ouvinte, que pode ouvir o programa quando e onde quiser”, diz o editor executivo de conteúdo digitais do Estadão, Luis Fernando Bovo.

Para os amantes de esportes, o Estadão Esporte Clube vai trazer análises diárias sobre os principais destaques esportivos em uma transmissão ao vivo na página de Esportes do Estadão no Facebook. O podcast do programa estará disponível a partir das 13h. A equipe de comentaristas inclui Robson Morelli, César Sacheto, Marília Ruiz e Emanuel Bomfim.

Todos os dias, às 19h30, os internautas poderão baixar o podcast do programa Conexão Estadão, da Rádio Eldorado. Ele trará as principais notícias do dia analisadas por jornalistas do Estadão, na redação em São Paulo e Brasília. No programa, Roberto Godoy e Silvia Araújo conversarão com os editores da Coluna do Estadão, Marcelo de Moraes e Andreza Matais.

Diariamente, será possível também baixar podcasts individuais dos colunistas de política do Jornal Eldorado, da Rádio Eldorado. Entre os destaques estão as colunas de Alexandre Garcia, Eliane Cantanhêde, José Nêumanne Pinto e Sonia Racy. Os podcasts serão publicados todos os dias, às 10h.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para desacelerar, os internautas poderão ouvir o podcast Mentalistas, produzido semanalmente por Camila Tuchlinski. No podcast, que estará disponível toda terça-feira, às 10h, ela vai abordar temas relacionados ao comportamento humano e à saúde mental.

Qualquer pessoa pode ouvir os podcasts do Estadão pela internet (veja gráfico ao lado). No iPhone, é preciso assinar os programas no app de podcasts; no Android, é preciso baixar um agregador de podcasts e assinar os programas; e, no PC, basta acessar o portal do Estadão.