Estadão.com.br lança cartilha do IRPF 2001 O estadão.com.br está lançando uma cartilha completa sobre a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2001. É um guia completo com todas as informações, links, prazos e dicas para o contribuinte enfrentar o leão. Fique atento: desde terça-feira à noite, já se pode fazer a entrega da declaração pela Internet. O prazo final vence às 20h do dia 30 de abril de 2001. Os atrasados pagarão multa a partir de R$ 165,74. Vale lembrar que, há vários anos, a Receita não prorroga o prazo de entrega. As restituições serão entregues em sete lotes mensais entre 15 de junho e 17 de dezembro. Recebem primeiro os contribuintes cujas declarações chegarem antes aos terminais da Receita. Isso significa que quem declarar pela Internet nesses primeiros dias tem grandes chances de receber a restituição logo no primeiro lote. Confira todos os detalhes no link abaixo.