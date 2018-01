‘Estado’ agora envia manchetes via WhatsApp

A partir da próxima segunda-feira, 28, o 'Estado' começará a enviar as principais notícias do dia para os leitores por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Além das manchetes, as pessoas receberão os vídeos mais relevantes da TV Estadão e os áudios das entrevistas mais importantes veiculadas pela Rádio Estadão.

Apenas dois dias após o anúncio, mais de 2 mil pessoas já se cadastraram para receber as notícias do Estado no aplicativo. Para participar, basta adicionar nos contatos do celular o número (11) 99123-8237 e pedir a inclusão no grupo (quem já é adepto do serviço continuará recebendo as notícias pelo número divulgado anteriormente).

Os participantes farão parte de um núcleo de transmissão, ou seja, serão notificados apenas pelo 'Estado', que administra o grupo. As pessoas receberão as notícias em três horários fixos por dia: 8h, 12h e 18h, mas também serão notificadas em caso de notícias de última hora.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“O envio de notícias para os leitores no WhatsApp faz parte de nosso esforço para encontrar novos canais para distribuir notícias”, diz o editor executivo de conteúdos digitais, Luis Fernando Bovo.

Trata-se da segunda experiência do jornal na plataforma de mensagens: em setembro de 2015, dois repórteres percorreram o Caminho de Santiago de Compostela e a aventura foi acompanhada de perto pelos leitores por meio de mensagens, fotos e vídeos enviados por eles via aplicativo.

Pautas. O Estado também quer usar o WhatsApp – que tem mais de 100 milhões de usuários no Brasil – para ampliar o contato com os leitores que desejam sugerir pautas. Para isso, os interessados devem adicionar o número (11) 97069-8639 nos contatos para enviar seus relatos para a redação por meio do WhatsApp.

No smartphone, outra possibilidade é usar o aplicativo 'Você no Estadão', disponível para iPhone e aparelhos com sistema Android. No computador, basta acessar a página do ‘Você no Estadão’, fazer um cadastro e enviar fotos ou vídeos. A colaboração dos leitores pode fazer parte da cobertura no jornal, no portal e nos aplicativos.