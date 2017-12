‘Estado’ começa a publicar a coluna ‘Broadcast Agro’

O Estado passa a publicar semanalmente, a partir da próxima segunda-feira, a coluna BroadcastAgro, na página 2 do caderno Economia & Negócios. A ideia do novo espaço, que será produzido pela equipe do Broadcast Agro, plataforma de notícias do agronegócio em tempo real, é trazer notícias relevantes para o mercado, exclusivas e de bastidores.

A iniciativa desponta num momento oportuno, considerando que o agronegócio foi reconhecidamente o setor responsável pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano e deve continuar oferecendo contribuição decisiva à economia do País.

Na balança comercial e na geração de empregos o setor também tem tido papel preponderante.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os jornalistas da coluna, sediados em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto (interior de São Paulo), além de Nova York e Londres, trarão informações sobre política agrícola, economia, insumos, empresas do setor, associações, bancada ruralista, ministérios, safras, regulamentações, tecnologias, pesquisa, Justiça e acordos comerciais agrícolas e pecuários entre inúmeros outros, em notas curtas sempre em primeira mão e com o rigor da apuração jornalística.

Com mais esta iniciativa, o Grupo Estado reforça a tradição na sua divulgação de notícias ligadas ao agronegócio. Atualmente, além de reportagens regulares sobre agricultura e pecuária, publicadas no próprio caderno de Economia, o setor conta com uma plataforma em tempo real específica, o Broadcast Agro.

O Broadcast Agro cobre as principais commodities agrícolas, como soja, milho, algodão, trigo, café, açúcar, etanol, citros e carnes, num noticiário voltado a operadores deste mercado, traders, produtores rurais, exportadores e investidores, em uma importante contribuição para a manutenção do alto nível de profissionalismo do setor.

A Agência Estado publica, também diariamente, uma newsletter sobre milho e soja e, semanalmente, uma sobre pecuária.