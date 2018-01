‘Estado’ discute em evento a saúde no País

No momento em que o governo busca a aprovação para a PEC do Teto dos Gastos, onde a maior polêmica é um possível corte no orçamento para saúde e educação, o Estado reúne em evento nesta sexta-feira, 7, em São Paulo, autoridades, médicos, especialistas e acadêmicos para traçar um diagnóstico do setor de saúde brasileiro.

Na abertura do evento, é esperado o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Na sequência, durante todo o dia, serão apresentados painéis diversos, abertos a perguntas dos participantes.

Entre os temas que serão debatidos, estão o envelhecimento da população, o uso da tecnologia avançada, novos modelos de negócios e, um dos mais controvertidos, regulação e judicialização na saúde suplementar.

Nesse painel, estarão presentes o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão, e o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), José de Souza Abrahão.

Na próxima semana, no dia 14, circulará um caderno com a cobertura completa do evento.