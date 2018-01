Estado dos EUA tenta atrair empresas brasileiras O Brasil é um dos alvos do estado norte-americano de Ohio, que está oferecendo uma série de benefícios para atrair empresas que revitalizem o parque industrial de Youngstown. A região apresenta capacidade ociosa por causa do avanço japonês na indústria norte-americana do aço. Os benefícios foram apresentados nesta quinta-feira, em um seminário em São Paulo, promovido pela Marcondes Advogados Associados. O parque industrial de Youngstown é um equivalente à Zona Franca de Manaus, no Amazonas. Entre as vantagens oferecidas estão redução ou isenção de impostos na compra de uma propriedade industrial, treinamento de funcionários, aluguel subsidiado, que pode até ficar abaixo dos valores cobrados no Brasil, e a assessoria de técnicos do governo. Segundo o escritório de advocacia, os valores das isenções fiscais por área de atividade ainda estão sendo detalhados, mas a tendência é que as empresas que criam empregos diretos podem alcançar descontos de 50% a 65% sobre taxas. Caso a empresa instalada seja vendida depois de cinco anos no parque, ela terá isenção total do imposto sobre o ganho de capital. Guerra fiscal ?Nos EUA, há uma espécie de guerra fiscal entre os estados e Ohio tem benefícios fiscais maiores do que outras regiões?, disse o diretor de relações internacionais da Marcondes, John Ferencz McNaughton. Segundo ele, o governo de Ohio já se comprometeu a fornecer treinamento aos trabalhadores que serão empregados nas empresas brasileiras e a dar toda a infra-estrutura. Outro ponto favorável à região é a existência de um aeroporto de grande porte, que foi base da Força Aérea norte-americana. Ele tem capacidade para pouso de cargueiros 767. ?Se conseguirmos ter uma comunidade de empresas brasileiras em Ohio, poderemos ter vôos fretados de São Paulo para Youngstone, melhorando o preço da logística?, disse o diretor comercial da International Manufacturing & Sales Corp Brasil (IMS), Paulo Neves. Calcula-se que, com os vôos fretados, o custo do transporte por quilo de carga possa chegar a US$ 0,45 ou US$ 0,50. O aeroporto facilitará a exportação do setor de alimentos do Brasil para os EUA. Verba O governo dos EUA destinou US$ 17 milhões para projetos estaduais de revitalização de áreas industriais e é com esses recursos que conta o governador de Ohio, Bob Taft, reeleito nas últimas eleições, para atrair as empresas brasileiras. Entre os projetos norte-americanos dentro do parque direcionados para as empresas brasileiras está a construção de um prédio de quatro andares, que será feito por empresas de estruturas metálicas, em um projeto de US$ 10 milhões em investimentos. ?O parque tem capacidade para abrigar, logo de cara, 300 empresas brasileiras?, disse Neves. De acordo com ele, Taft escolheu o Brasil porque conhece o parque industrial paulista e o potencial da indústria brasileira. Ele já fez diversas viagens para o País. ?Ele considerou também que as empresas estrangeiras vão aproveitar melhor a mão-de-obra da região do parque, ao passo que uma empresa norte-americana iria, com certeza, aproveitar funcionários que ela já tem em outros estados?, disse. Vitrine A idéia é que as empresas brasileiras exportem para Ohio produtos semi-manufaturados. Nos EUA, as empresas completariam o produto, com componentes norte-americanos. Os produtos sairão da fábrica com o selo ?made in USA?. Isso é positivo, de acordo com Neves, porque o norte-americano é um consumidor nacionalista. ?Será também uma grande vitrine da empresa brasileira para outros mercados, como Canadá, Europa e Ásia, porque as empresas poderão, inclusive, participar de feiras?, afirmou Neves. Além de criar empregos nos EUA, as empresas brasileiras deverão aumentar a produção porque o mercado será ampliado, o que também criará novos postos de trabalho no Brasil. Para se instalar nos EUA a empresa gastará US$ 3 mil para que as entidades façam um plano de negócios. A IMS faz, gratuitamente, uma pesquisa de mercado para as empresas interessadas. A empresa Hedra Painéis, que nunca havia exportado, se interessou pela proposta de ir para Ohio. Durante a pesquisa de mercado, a IMS encontrou um cliente para a Hedra, que deverá fechar um negócio de US$ 50 milhões com uma empresa norte-americana. Ajuda Três empresas estão oferecendo serviços para auxiliar as companhias nacionais que estão interessadas em se instalar nos EUA. A Hill, Barth & King LLC (HBK), a International Manufacturing & Sales Corp (IMS) e a Marcondes Advogados Associados se reuniram no projeto, para prestar assessoria técnica, mercadológica e legal para as empresas. O seminário, voltado para empresários, foi organizado pela Intelecto Desenvolvimento Empresarial, braço de eventos da Marcondes, com a participação das três empresas. ?Temos várias empresas interessadas, em contato conosco, mas ainda é prematuro revelar nomes?, disse Paulo Neves.