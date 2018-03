Estado e União não colocarão dinheiro na Cesp O governo de São Paulo e a União não realizarão aportes de recursos para cobrir o vencimento, em 9 de maio próximo, de bônus emitidos pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp) no valor de US$ 150 milhões, como aposta boa parte do mercado financeiro. A declaração é do presidente da estatal, Guilherme Cirne de Toledo. Em entrevista coletiva, o executivo também descartou cobertura pelos governos estadual e federal de outros dois vencimentos de bônus, previstos para 2004, de 200 milhões de euros, em fevereiro, e de US$ 300 milhões, em março. "Não há nenhuma perspectiva de que o Estado e a União façam o aporte de recursos", enfatizou Toledo. O secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento, Mauro Arce, presente à coletiva, lembrou que a dívida não é soberana e que a "interpretação do mercado de que outros poderão pagá-la pode ser prejudicial". Arce confirmou que a alternativa encontrada pela Cesp será propor aos tomadores do papel o pagamento de 20% dos valores das emissões, tanto para a que vence em maio, quanto para as com vencimento em 2004. "Não há plano B", advertiu Arce. O secretário garantiu que, embora a Cesp tenha encerrado 2002 com um caixa de R$ 80 milhões, haverá recursos para o pagamento de 20% do valor total. Segundo Arce, a idéia é oferecer para os detentores dos papéis que aceitarem a oferta uma elevação dos juros de 9% para 11% ao ano. "Isso é o que vinha sendo oferecido para os donos de papéis que aceitassem rolar o pagamento", lembrou. O secretário confirmou que a proposta, sugerida pelo banco J.P. Morgan, contratado para buscar soluções para o pesado endividamento da Cesp, será apresentada em reunião com os detentores dos papéis prevista para 27 de abril. "Se houver aceitação da proposta de pagamento por detentores de papéis referentes a 75% do valor do vencimento, está feito o acordo", disse Arce. "Se essa meta não for aceita, será realizada nova reunião em que o acordo será aceito caso seja aprovado por investidores responsáveis por 25% do valor total". O secretário disse também que o governo paulista continua empenhado em negociar outros débitos, no valor de aproximadamente R$ 900 milhões, com vencimentos neste ano. Deste total, segundo o secretário, R$ 600 milhões são débitos com o governo federal e R$ 300 milhões com o BNDES.