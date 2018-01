‘Estado’ estreia novo site para dispositivos móveis

O ‘Estado’ estreia neste fim de semana seu novo site para dispositivos móveis. Com design focado na experiência do usuário e recursos inovadores, o novo produto reúne conteúdo do portal estadao.com.br e do jornal impresso.

No site móvel, o leitor encontrará reportagens, artigos de opinião, galerias de fotos e vídeos. Com curadoria do jornal, a lista de destaques “Saiba Agora” exibirá as principais notícias do momento. O usuário também poderá personalizar sua navegação, elegendo as editorias que quer visualizar ou em que ordem quer dispô-las. Marcações nas chamadas avisam o usuário se ele já leu aquela notícia ou se ela foi atualizada.

O novo produto, destinado a celulares, conta com informações em tempo real do clima e do trânsito baseadas na geolocalização do usuário. Isso significa que ele poderá conferir as condições das ruas em qualquer cidade do mundo e do tempo em todas as capitais. Outra novidade da plataforma é a presença dos quadrinhos do jornal.

Cada item de conteúdo virá com opções para compartilhamento no Facebook, Twitter, WhatsApp, Google+, Linkedin e e-mail. O Estadão é o jornal brasileiro com maior índice de engajamento em redes sociais, segundo dados do Facebook. Em outras palavras, os 2,8 milhões de fãs da página do jornal no Facebook, em média, curtem, comentam e compartilham muito mais o seu conteúdo do que os fãs da concorrência.

De acordo com Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado, a proposta do novo produto é unir “inovação, alinhamento com a qualidade do Estadão, experiência do usuário e compartilhamento”.

Para Roberto Gazzi, diretor de desenvolvimento editorial do Estado, o site móvel oferece recursos típicos de uma plataforma digital sem abrir mão da missão do jornal de informar. A possibilidade de o leitor personalizar o site móvel de acordo com suas preferências se dá sem que o “jornal perca a sua capacidade de surpreender o leitor, de mostrar aquilo que ele não sabe que quer”.

O novo site móvel é gratuito e pode ser acessado em celulares de qualquer sistema operacional (Android, iOS ou Windows Phone) através do navegador do aparelho ou pelo aplicativo já existente do Estadão, disponível na App Store e Play Store. Quem já tem o aplicativo do Estadão instalado no celular terá o conteúdo atualizado automaticamente.

“O Estadão vem trilhando de forma muito séria há vários anos a sua estratégia multiplataforma, que é de servir o público nos momentos e nos aparelhos mais convenientes. O novo site móvel se encaixa nessa estratégia”, afirma Gandour.

A novidade chega num momento em que o número de usuários que acessa o conteúdo do jornal através de dispositivos móveis praticamente dobrou em comparação com o ano anterior.