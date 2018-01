´Estado´ ganha Caboré de veículo impresso do ano O jornal O Estado de S.Paulo recebeu, no início da madrugada de hoje, o Prêmio Caboré 2005 como o Veículo Impresso do ano. O prêmio é considerado o Oscar da propaganda brasileira e é costumeiramente entregue no dia 5 de dezembro, Dia Mundial da Propaganda. Ontem, a festa organizada pelo Grupo Meio & Mensagem foi realizada no Credicard Hall de São Paulo. Recebeu o Caboré, em nome do Estado, o presidente do Conselho de Administração do grupo, Roberto Mesquita, que avaliou ser o jornal "um grande jornal todos os dias". Os diretores-executivos Elói Gertel e Sandro Vaia agradeceram, emocionados, ressaltando o trabalho integrado de administração, publicidade e redação. O prêmio Caboré é entregue em 12 categorias. Para cada uma são indicados três nomes através de consulta aos principais nomes do mercado de comunicação. O ganhador de cada categoria surge a partir de pesquisa entre os assinantes do jornal Meio & Mensagem, através da internet. O Estado concorreu com Correio Popular e Veja SP. O Grupo Estado foi finalista também na categoria Profissional de Veículo, com Isabel Borba, da Rádio Eldorado. O prêmio saiu para Walter Zagari, da Rede Record. Foram premiados ainda, entre outros, João Daniel Tikhomiroff (Jodaf Mixer), Empresário da Indústria de Comunicação; Marlene Bregman (Leo Burnett), Profissional de Atendimento/Planejamento; B/Ferraz, Serviços Especializados; Sentimental Filmes, Produção Publicitária.