Estado indiano é obrigado a vender refrigerantes A Suprema Corte indiana rejeitou nesta quinta-feira, 15, o pedido do governo do Estado de Kerala, no sul do país, de manter a proibição da venda e distribuição de refrigerantes da Coca-Cola e da PepsiCo em seu território. Com a decisão, o Supremo confirma a sentença prévia determinada no dia 22 de setembro pelo Tribunal Superior de Justiça do Estado de Kerala, que contestou a proibição da venda e produção de refrigerantes das duas empresas, como havia sido decidido pelo governo regional, informou nesta quinta a agência indiana PTI. O governo de Kerala, comunista, proibiu os refrigerantes das companhias depois que a ONG indiana Centro para as Ciências e o Meio Ambiente (CSE) denunciou a presença de pesticidas em seus produtos, em setembro de 2006. Após serem obrigadas a paralisar a produção de suas fábricas nas localidades de Plachimada e Puthussery, as companhias recorreram aos tribunais por considerar a ordem governamental inconstitucional. No entanto, o governador de Kerala, V.S. Achuthanandan justificou a proibição afirmando que são muitos os estudos que demonstram que estas bebidas contêm elementos perigosos para a saúde. Apesar de Kerala ter sido a única região indiana a proibir a produção dos refrigerantes, os Estados de Chhattisgar e Madhya Pradesh, no centro do país, Rajastão (norte), e Gujarat (oeste) proibiram sua venda em instituições educativas e repartições públicas.