'Estado' lança Placar da Previdência, com intenção de votos de parlamentares em tempo real

O Estadão lançou nesta quarta, 5, o Placar da Previdência, ferramenta que traz, em tempo real, a intenção de voto dos deputados em relação à reforma proposta pelo governo. Cerca de vinte repórteres do Estado contataram todos os parlamentares, que tinham as seguintes opções de resposta: a favor da proposta de reforma, a favor com quatro opções de ressalva, contra, prefere não responder, indeciso ou ausente.

“A Previdência é um tema muito importante para a população, então percebemos que essa votação seria ideal para o lançamento da plataforma”, afirma Fabio Sales, editor executivo de arte do Estado.

O Placar da Previdência é uma das ferramentas do Placar Estadão, um agregador de votações importantes do Congresso Nacional. Ele permitirá que os leitores acompanhem votações em andamento em Brasília com a posição de cada deputado e senador sobre determinada pauta. A cada pleito, os parlamentares estarão listados com fotos e o leitor poderá pesquisar como cada um pretende votar. Além da explicação sobre o tema em questão, a plataforma dispõe de filtros que permitem a visualização por Estado, partido ou posição.

Além de poder navegar pela lista de parlamentares, a plataforma também é interativa: o leitor poderá enviar um e-mail para o parlamentar que desejar e cobrar um posicionamento, além fazer comentários. “O maior desafio foi manter a simplicidade da plataforma e ao mesmo tempo comunicar um grande volume de informações”, afirma Vinicius Sueiro, designer e programador do Estado. Deputados e senadores também poderão enviar um vídeo defendendo a sua posição.