Estado lança portal via celular A Agência Estado (AE) lançou o seu portal WAP (Wireless Application Protocol), que permite o acesso por meio de telefones móveis às principais notícias de economia, política, internacional, geral e esportes na Internet. Ao mesmo tempo, foi anunciada a parceria com a Telesp Celular, que prevê a localização estratégica do link do Grupo Estado (veja no link abaixo) no menu principal de notícias dos aparelhos habilitados pela operadora. Numa segunda etapa, serão lançados serviços para mercados segmentados, como o financeiro e de agribusiness. O noticiário também abrangerá informações especializadas nas áreas de meteorologia e trânsito, entre outras. O novo portal complementa o fornecimento de notícias aos usuários de telefones celulares, hoje atendidos pelo serviço de short message (SMS) da AE. Por esse sistema, é possível receber informações em forma de mensagens a partir da seleção dos assuntos de interesse de cada usuário. Como o acesso aos sites WAP assemelha-se ao requerido para a navegação em páginas na WEB - demanda a discagem e a conexão telefônica a um provedor - a associação dos dois serviços é considerada estratégica. Essa nova tecnologia permite que o usuário possa selecionar os conteúdos aos quais quer ter acesso depois de visualizá-los no seu aparelho celular. "Trata-se de uma revolução no mundo da informação e a Agência Estado mais uma vez assume um papel de vanguarda", concluiu. O leitor pode ter acesso a um simulador do serviço no portal do Grupo Estado.