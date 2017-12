Estado promove fórum sobre desafios na busca de novas energias Depois da conquista brasileira da auto-suficiência em petróleo - um dos temas do fórum - agora resta saber: qual o grau de dependência do Brasil nas demais fontes de energia? Para esclarecer questões como esta, foram convidados o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau; o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli; o presidente da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho; o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Biodiesel (Abiodiesel), Nivaldo Trama; e o presidente da Comissão de Energia e Meio Ambiente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Henry Joseph Júnior. O jornalista e colunista do Estado Celso Ming será o mediador do encontro, a ser realizado no auditório do Grupo Estado das 14 às 18 horas, nesta quarta-feira. Também haverá uma série de painéis com temas como os passos da auto-suficiência em petróleo e sua sustentabilidade; impactos sociais e ambientais dos programas de energia renovável; avanços e obstáculos no futuro do gás natural e perspectivas do etanol e do biodiesel no contexto da matriz energética. O evento é gratuito e aberto ao público, com vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas no site do Estadão.