‘Estado’ realiza na 2ª feira fórum sobre reforma da Previdência

O Estado reunirá em São Paulo na próxima segunda-feira, 11, alguns dos principais economistas do País no Fórum Reforma da Previdência, que discutirá os pontos centrais do projeto em debate no Congresso Nacional e as alternativas para a seguridade social brasileira.

O fórum, que acontecerá na sede do jornal, terá dois painéis, com moderação da colunista Vera Magalhães. No primeiro, o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, apresentará a proposta defendida pelo governo federal.

No segundo painel, economistas convidados analisarão o cenário atual da Previdência e as perspectivas para os próximos anos. Participarão dessa sessão o presidente do Insper, Marcos Lisboa, o pesquisador da Fipe/USP Paulo Tafner, o professor da PUC-RJ José Márcio Camargo e a chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Martha Seillier.

Lisboa, Tafner e Camargo participaram, no mês passado, do jantar que o presidente Michel Temer ofereceu aos parlamentares da base governista em busca de apoio à proposta do Planalto. No encontro, os economistas alertaram para o risco do retorno da crise econômica se a reforma não fosse votada.

Lisboa e Tafner observaram que a janela para aprovação do projeto é estreita e começa a se fechar. Já Camargo tratou do combate a desigualdades entre o sistema previdenciário dos trabalhadores do setor privado e dos servidores públicos. O combate a privilégios e a necessidade de ampliar a idade mínima para aposentadoria também estiveram em pauta.

Esses serão alguns dos enfoques que serão abordados no fórum da próxima segunda-feira. O evento é gratuito, acontece das 8h30 às 12h30, no auditório do Estado, na Avenida Professor Celestino Bourroul, 100, Bairro do Limão. Para participar é preciso fazer a inscrição pelo site www.estadaoeventos.com.br/reforma.