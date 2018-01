‘Estado’ vence Prêmio Abecip na categoria internet

SÃO PAULO - O Estado ganhou a 12ª edição do Prêmio Abecip na categoria internet/financiamento imobiliário com a série de reportagens Quer comprar a casa própria? Então é hora de barganhar. O material foi produzido por Bianca Pinto Lima, Hugo Passarelli, Igor Costa e Jéssica Alves.

O especial reúne quatro reportagens publicadas logo após as mudanças promovidas pela Caixa Econômica Federal no crédito habitacional, e depois seguidas pelas demais instituições financeiras.

Os textos dão orientações sobre como financiar a casa própria diante do cenário de crédito mais restrito, listam taxas e impostos e falam sobre vantagens e desvantagens do consórcio. Especialistas ouvidos pelo Estado também debateram o impacto da falta de financiamento do setor na economia do País.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 12ª edição do Prêmio Abecip, promovido pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, teve 117 matérias inscritas. As reportagens foram publicadas em jornais, revistas e sites ou veiculadas em rádios e TVs de várias regiões do País.

A comissão julgadora é formada por oito integrantes: quatro jornalistas especializados na área financeira e quatro especialistas em economia e crédito imobiliário. A premiação será realizada no dia 29 de outubro, em São Paulo.