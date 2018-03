Estados devem ganhar mais por minério, diz ministro

A revisão da cobrança de tributos e royalties da mineração deve ser apresentada pelo governo federal na forma de dois projetos de lei a serem enviados ao Congresso em 2010. As informações foram publicadas em reportagem na edição de hoje do jornal "Folha de S.Paulo". Entre as mudanças previstas no novo marco legal, está a criação de regras mais rígidas para a concessão de áreas de exploração de minério. Hoje, as empresas têm autorização para pesquisar uma área, sem produzir, por até 10 anos. A proposta do governo é conceder uma autorização anual, com até 5 renovações, e a obrigatoriedade de investimentos anuais progressivos.

Para Miguel Jorge, o projeto do governo resolve a questão da "lavra do papel". "Hoje, você tem direito de lavra e fica com ele para especular durante dez ou quinze anos e depois o vende para alguém", disse o ministro. "Se você tem o interesse em determinado processo, você deve ter um prazo para começar a fazer as obras. Passado esse prazo, o direito de uso da área deve ser colocado à venda, ou o governo retoma."

IOF

O ministro também voltou a minimizar a eficácia da taxação da entrada de capital estrangeiro no País com 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) . Questionado sobre o possível impacto da medida para o setor exportador, Miguel Jorge disse que será "muito pequeno". "Não é com 2% que você tem um efeito substancial. O efeito mais importante apareceria com investimentos em logística e com a redução do custo País e do custo de transporte. Aumentar a competitividade é um investimento perene", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro esquivou-se de responder sobre a possibilidade de prorrogação do Imposto sobre Produtos Industriais (IPI) reduzido para a linha branca (fogões, geladeiras e lavadoras). O alívio fiscal vale até o dia 31. "Sou contra a prorrogação do IPI. Até o último dia (de validade da medida)", afirmou, sorrindo.