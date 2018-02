Estados e municípios arcam com corte de IPI O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou ontem novo pacote de incentivos fiscais, mas as medidas prejudicam Estados e municípios. Os setores beneficiados desta vez foram a indústria de móveis e, mais uma vez, a construção civil. O setor de móveis - que ficou de fora do primeiro pacote de combate à crise - foi beneficiado com redução para zero da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A isenção vai até 31 de março. A alíquota para móveis de madeira, de 5%, cairá para zero. Também haverá redução para zero dos painéis de madeira, dos móveis de plástico, aço e ratan, antes tributados em até 10%.