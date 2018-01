Estados e municípios podem aplicar recursos em bancos privatizados O diretor de Finanças Públicas e Regimes Especiais do BC, Carlos Eduardo de Freitas, explicou que o governo aproveitou a reedição feita hoje de uma Medida Provisória do Proes para explicar que os Estados e municípios podem continuar aplicando seus recursos em bancos estaduais já privatizados ou em vias de privatização. A explicitação se tornou necessária, segundo Freitas, em razão da publicação, em outubro de 2000, das penas aplicáveis às entidades públicas que desobedeçam à Lei de Responsabilidade Fiscal. O problema, segundo Freitas, foi que a Lei acabou por restabelecer o artigo 164 da Constituição, que diz que os recursos de estados e municípios só podem ser aplicados em bancos oficiais. "Já havia um parecer de 1991 que abria a possibilidade de os estados e municípios aplicarem seus recursos em outras instituições, mas como a LRF apenas remeteu ao artigo 164, a dúvida surgiu e foi levantada por alguns municípios", disse Freitas. Ele lembrou que, em alguns bancos privatizados, já havia um contrato assinado para que a conta do Estado fosse mantida na instituição privatizada. O Banestado, por exemplo, assinou o acordo com o governo do Estado para a manutenção da conta oficial. Sem esta nossa explicação, o acordo ficaria sob dúvida", afirmou o diretor do BC ao lembrar que o acordo entre o Banestado e o governo do PR é de cinco anos renováveis por mais cinco anos. Pela regra estabelecida na MP, Carlos Eduardo de Freitas disse que Estados e municípios não poderão aplicar recursos em bancos privados que não tenham comprado nenhum banco estadual. Lembrou ainda que no caso em que o banco tenha adquirido uma instituição estadual ou municipal o Estado ou município só poderá aplicar seus recursos no banco privatizado. "Isto se não houver a incorporação. Se o banco for incorporado, então eu entendo que os municípios e estados poderão aplicar na instituição incorporadora em qualquer situação". Freitas ainda informou que na reedição da MP está dito que os depósitos de entidades públicas em bancos estaduais privatizados só poderão ser mantidos até 2010. "Esta situação obviamente pode mudar se surgir uma legislação adicional complementando o artigo 164 da Constituição", disse Freitas. No caso de um Estado ou município que queira sacar seus recursos aplicados em bancos privatizados, o Conselho Monetário Nacional deverá fixar um cronograma para a migração que será diferenciado conforme o peso dos depósitos da entidade pública na instituição financeira. O objetivo é evitar que uma eventual saída repentina de um Estado ou município de um banco possa provar algum problema de liquidez na instituição financeira em que os recursos estão aplicados. Freitas ressaltou que esta explicação está sendo feita para não reduzir o valor de venda dos bancos em processo de privatização. A reedição da MP, segundo Freitas, também explicou que os bancos estaduais já privatizados poderão ficar com o estoque de depósitos judiciais já existentes. "Eles não podem receber novos depósitos judiciais, mas o estoque pode ser mantido sem problema", afirmou.