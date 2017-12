Estados que vendem commodities se saem melhor na crise, avalia agência Fitch

A agência de classificação de risco Fitch disse que, conforme a economia continue a recuar - aproximadamente 3% em 2015 e 2% em 2016, segundo a agência -, o impacto nos Estados variará, dependendo de suas fontes de receita.

Os Estados impulsionados pelas atividades de commodities (matérias-primas para exportação) devem se sair melhor, seguidos por aqueles que se apoiam na demanda doméstica. "Os Estados com processos fracos de arrecadação de impostos devem se sair pior", afirmou a agência em nota.

"Os Estados impulsionados por commodities continuarão a se beneficiar do crescimento da exportação puxado pela depreciação do real", disse a Fitch. Em alguns Estados, as atividades relacionadas às exportações representam até 50% da economia. Mesmo diante de isenções fiscais, as exportações apoiam também outros setores. Estados como Espírito Santo, Goiás e, em alguma medida, Santa Catarina estão nesse grupo. "Alguns estão considerando a elevação de tarifas."

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 'Todos os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal precisarão continuar a conter os gastos para lidar com a receita muito mais baixa' E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul são exemplos de grandes Estados que confiam na demanda doméstica para gerar receita. "Eles enfrentam o mesmo risco de baixa do País", disse a Fitch.

A proposta do governo de São Paulo de elevar impostos sobre produtos não essenciais, por exemplo, não será suficiente para fortalecer a receita tributária, disse a agência.

"Além disso, nós não esperamos benefícios significativos dos esforços para conter os mercados informais e coletar impostos sonegados", informou a nota da agência.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 'Os Estados impulsionados por commodities continuarão a se beneficiar do crescimento da exportação puxado pela depreciação do real' E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Os Estados que apresentam desempenho mais fraco na coleta de impostos sofrerão mais. "Alguns já têm sofrido com os preços baixos do petróleo e a dependência relativamente alta das transferências federais", disse a agência, que citou nesse grupo Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão. O Rio de Janeiro depende dos royalties do setor do petróleo, enquanto Pernambuco e Maranhão dependem mais das transferências federais.

Gastos. "Todos os 26 Estados brasileiros e o Distrito Federal precisarão continuar a conter os gastos para lidar com a receita muito mais baixa", informou a nota da Fitch.

A agência disse que, até agora, isso tem significado a fusão de departamentos e o fechamento de outros, a demissão de trabalhadores temporários e o congelamento de investimentos financiados pelos Estados. "Esses passos reduzirão o gasto geral em 20% em 2015", segundo a Fitch.