Estados têm superávit primário recorde para junho O superávit primário de R$ 3,401 bilhões dos governos dos Estados em junho é o maior resultado para este mês do ano na série histórica disponível na página do Banco Central (BC) na internet, retroativa a 1998. Os governos estaduais responderam pela maior parte do primário de R$ 5,429 bilhões registrado em junho por todo o setor público, que inclui ainda governo central, prefeituras e empresas estatais.