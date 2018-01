Estados tentam evitar corte no orçamento da Agricultura Secretários da Agricultura reúnem-se amanhã, em Brasília (DF), com deputados e senadores para pedirem aos políticos que pressionem o governo federal a liberar verbas retidas do orçamento do Ministério da Agricultura. O encontro foi organizado pelas Comissões de Agricultura e Pecuária do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e o Fórum Nacional de Secretários de Agricultura. O secretário de São Paulo, Antonio Duarte Nogueira Júnior, presidente do Fórum, cita o corte de 35% do orçamento da Defesa Agropecuária como exemplo dos pedidos a serem feitos para deputados e senadores. Além da liberação do orçamento, serão também discutidas as medidas relativas à renegociação de dívidas vencidas, tanto de custeio como de investimento. A reunião começa às 9 horas no plenário 2 do Anexo II da Câmara dos Deputados.