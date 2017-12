Estados Unidos anunciam acordos com a China para exportar carne bovina e gás natural

WASHINGTON - O secretário de comércio dos Estados Unidos Wilbur Ross anunciou na noite de quinta-feira, 11, as primeiras conquistas de um tratado comercial com a China, que incluíram sinal verde às exportações de carne bovina norte-americana e gás natural ao mercado do gigante asiático, assim como acordos envolvendo serviços financeiros e produtos químicos. Será agilizado, também, o processo normativo para autorizar a venda de produtos de biotecnologia e o funcionamento de cartões de crédito dos EUA na China.

As fronteiras para a carne bovina dos Estados Unidos à China estavam fechadas desde 2003 devido a casos de vaca louca. Em troca, o frango chinês está próximo de chegar ao mercado norte-americano. O tratado entre os dois países avançou na reunião de Donald Trump e o presidente do gigante asiático, Xi Jinping, realizada em abril na Flórida. Mas as administrações de Bush e Obama tentavam incrementar o comércio com a segunda maior economia do mundo.

Oficiais da gestão Trump elogiaram o acordo como um passo significativo nos esforços para aumentar as exportações dos Estados Unidos e reduzir o déficit comercial com os chineses. O Departamento de Energia já permitiu o embarque de 54 bilhões de metros cúbicos por dia para os chineses, informou o governo.

O secretário de comércio Wilbur Ross disse que o acordo foi uma "conquista hercúlea" forjado em tempo recorde. "É o máximo já feito em toda a história das relações comerciais entre Estados Unidos e China. Normalmente acordos de comércio são fechados em anos, não em dias".

Apesar de o tratado citar muitas barreiras comerciais que as companhias norte-americanas encaram na China, ainda é preciso ver quanto os asiáticos irão permitir de aumento nas exportações dos EUA. Gestões anteriores do país até concordavam com acordos de abertura de mercado, mas raramente se concretizavam.

"Companhias norte-americanas, trabalhadores, agricultores estão interessados em ter mais acesso aos mercados chineses e eles querem segurança de que a realidade corresponda à retórica dessas promessas", disse Scott Mulhauser, ex-chefe da embaixada dos Estados Unidos em Pequim.

Trump fez dos grandes déficits comerciais e especificamente do desequilíbrio nas contas com a China uma das questões principais de sua campanha e têm dado atenção especial ao tema nos últimos dias. Ele argumentou que os déficits comerciais permanentes custaram milhões de empregos em indústrias e comprometeram o país a assumir uma postura mais dura em negociações para reduzir esses desequilíbrios.

O déficit comercial dos Estados Unidos em bens e serviços com a China totalizou US$ 310 bilhões no ano passado, de longe o maior com qualquer país. Essa quantia representa 60% de todo o déficit comercial norte-americano.

A China está busca o gás natural para reduzir sua dependência de carvão e combater a poluição extensiva do país. Isso permitiria à China diversificar sua oferta e abrir um mercado significativo para fornecedores norte-americanos - apesar disso, essa expansão poderia aumentar os preços para consumidores dos EUA.

Além disso, o acordo permitiria agilizar as pendências nas solicitações de produtos de biotecnologia. Abre caminho para permitir a companhias norte-americanas fornecedoras de serviços de pagamento para começar a licenciar esses processos na China e facilita a entrada de bancos chineses nos EUA, entre outras medidas. / AP e EFE