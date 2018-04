Estados Unidos lideram recuperação global, diz OCDE A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), em seu estudo "Perspectiva Econômica", afirmou que os Estados Unidos estão liderando a recuperação global. Essa recuperação, que deve se intensificar em 2003 mundial, está sendo sustentada principalmente pelo relaxamento monetário, com as taxas de juros baixas estimulando o consumo, além do apoio de políticas fiscais. O estudo ressalta que a confiança nos mercados foi restabelecida antes do que havia sido previsto logo após os ataques terroristas de 11 de setembro, principalmente nos Estados Unidos. O colapso dos investimentos nas tecnologias de informação e comunicação está sendo substituído por uma "recuperação cautelosa". Segundo a OCDE, a recuperação em várias regiões do mundo deverá gerar um aumento do comércio mundial de 2,5% em 2002 e de 9% em 2003. O estudo observa que com a consolidação da recuperação dos Estados Unidos, o momento e o ritmo da retirada do estímulo monetário "se tornam temas cruciais". Com a normalização dos mercados, "as políticas monetárias deveriam gradualmente ser levadas a um estágio neutro e, por fim, a uma instânca restritiva". Mas, segundo a OCDE, o ritmo e a escala desse aperto monetário têm que levar em conta uma série de riscos. Já no lado fiscal, após a adoção de medidas que permitiram cortes de impostos e estimulo aos gastos, "uma renovada limitação será necessária para levar os governos de volta aos superávits". Isso também contribuirá para reduzir os desiquilíbrios externos. Fatores de risco A possibilidade de novos ataques terroristas, a elevação do preço do petróleo e uma escalada da guerra comercial causada pela disputa do aço também são fatores de risco para a economia mundial. A alta do petróleo, "como foi visto no ano passado, poderia gerar maior inflação, queda nos ganhos, depressão na confiança dos consumidores e enfraquecer a recuperação". Segundo a OCDE, a fragilidade de alguns países emergentes também representa uma ameaça. "Embora a crise na argentina tenha sido contida geograficamente, os efeitos do contágio poderão ser bem maiores se o comércio internacional não se recuperar como foi projetado". Crescimento maior em 2003 Após registrar uma contração no segundo semestre do ano passado, o PIB conjunto dos trinta países da OCDE deverá crescer 1,8 % em 2002 e 3% em 2003. "Entretanto, essa recuperação deverá inicialmente ser diferenciada de acordo com a região e, embora os riscos tenham diminuido, as autoridades econômicas continuam enfrentando um substancial grau de incerteza". A economia norte-americana deverá crescer 2,5% neste ano e 3,5% em 2002. "Esse desempenho está sendo sustentado pelo consumo, tanto privado como público, e também pela queda nos estoques, gerando um estímulo no curto prazo para a produção e demanda", disse a OCDE. "Um gradual fortalecimento dos investimentos no setor empresarial deverá sustentar a recuperação no segundo semestre de 2002". A OCDE alertou, no entanto, que o déficit comercial norte-americano deve crescer em 2003, o que poderá colocar o dólar sobre pressão e afugentar os investimentos estrangeiros do país, principalmente se os mercados acionários continarem a cair. Além disso, um maior déficit comercial poderá estimular medidas protecionistas, como indica a atual disputa pelo aço. Confiança baixa na Europa A OCDE observou que há poucos sinais de que economia européia esteja iniciando uma fase de forte recuperação. A confiança entre os consumidores continua baixa e os gastos "anêmicos", apesar do apoio monetário e fiscal. A atividade econômica na União Européia (UE) deverá continuar fraca neste primeiro semestre, começando a ganhar fôlego na segunda metade de 2002 através da recuperação dos investimentos e do crescimento das exportações para os Estados Unidos. O PIB da UE deve crescer 1,5% neste ano e 2,8 % em 2003. Segundo a OCDE, a economia japonesa vai se contrair 0,7% neste ano e crescer apenas 0,3% em 2003. O estudo ressaltou que as exportações japonesas estão começando a reagir devido à desvalorização do yen e a atividade econômica deverá encerrar a sua trajetória de declínio no curto prazo. "Entretanto, qualquer crescimento da produção deverá continuar muito anêmico". O crescimento econômico da China deverá ficar em torno de 7% e a atividade na região asiática deverá se fortalecer com o aquecimento dos investimentos no setor de tecnologia. A América Latina apresenta "um quadro misto, mas em geral a crise argentina teve um efeito de contágio limitado nos outros países da região".