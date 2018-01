Estados Unidos tiveram inflação zero em junho O índice de preços ao produtor ficou estável em junho, informou nesta sexta-feira o Governo americano, um dia após divulgar que os preços ao consumidor também se mantiveram sem mudanças, o que ratifica que os Estados Unidos não tiveram inflação no mês passado. O Departamento de Trabalho disse que, em junho, o núcleo do Índice de Preços ao Produtor (IPP), que exclui os preços dos combustíveis e alimentos, que são os mais voláteis, foi de -0,1%, ou seja, registrou deflação. A maioria dos analistas esperava que o IPP fosse de 0,4% e seu núcleo, de 0,1% em junho. Em maio, os preços ao produtor (no atacado) haviam caído 0,6%. Desde junho de 2004, o IPP foi de 3,6%. A taxa anualizada atingiu 5% em novembro. Nesta quinta, o Departamento de Trabalho informou que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) foi de 0% em junho. Excluindo os preços de combustíveis e alimentos, o IPC ficou em 0,1% no mês passado. No período de 12 meses encerrado em junho, o IPC foi de 2,5%, a menor taxa anualizada desde setembro de 2004. Estes dados parecem indicar que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) pode fazer uma pausa nos aumentos graduais da taxa básica de juros no país, que foi elevada em um ano de 1% para 3,25%. O Comitê de Mercado Aberto do Fed se reunirá no dia 9 de agosto para discutir sua política monetária. O banco central americano afirmou que manterá o ajuste moderado e gradual da política monetária para conter a inflação sem sufocar o crescimento econômico.