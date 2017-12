Estagnação pode prejudicar exportações do Brasil, alerta OMC A Organização Mundial do Comércio (OMC) alerta que as exportações brasileiras em 2003 podem sofrer com a estagnação de alguns de seus principais mercados consumidores, como os da Europa. A informação foi dada durante o lançamento do relatório de 2003 da entidade. Segundo o chefe da Divisão de Estatísticas da OMC, Michael Finger, ainda não está claro se o bom desempenho da economia brasileira poderá ser sustentável durante todo o ano. "Os principais destinos das vendas brasileiras estão com perspectivas negativas para este ano, o que deverá afetar as exportações do País", afirma Finger. Ele afirma que, no caso da Europa, a estagnação da economia alemã e os problemas na França e Holanda deverão afetar os níveis de consumo da população, com repercussões para as importações do bloco europeu. Para 2003, a previsão da OMC é de que o comércio mundial aumente entre 2% e 3%, na melhor das hipóteses. A previsão, porém, poderá ser revista para baixo durante os próximos meses.