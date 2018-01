Estaleiro do Rio lança novo navio ao mar O estaleiro BrasFels (antigo Verolme), lança hoje ao mar o primeiro de quatro navios do tipo Plataform Supply Vessel (embarcação de apoio a plataformas de petróleo) encomendados pelo armador Maersk Brasil (Brasmar). A construção está gerando cerca de 500 empregos diretos e conta com investimentos da ordem de US$ 30 milhões para cada navio. O projeto da Maersk prevê a construção de dois PSVs, com a garantia de encomenda de mais dois, dependendo do desempenho do estaleiro na construção dos primeiros.