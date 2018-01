Estaleiro Rio Nave lança dois navios ao mar O Estaleiro Rio Nave (antigo Estaleiro Caneco) promove no dia 5 a cerimônia de batismo de dois navios: um navio de apoio a plataformas de petróleo do tipo LH 1800 (Line Handling - manuseador de espias) e um rebocador costeiro. A construção representou a criação de 200 empregos no estaleiro. O grupo Muliceiro Serviços Marítimos foi responsável pela encomenda. Os navios serão usados para apoio às operações marítimas da Petrobras no Estado. O LH 1800, que será batizado de "Aveiro", tem 31 metros de comprimento; 7,8 metros de boca; 3,4 metros de calado (profundidade do casco) e dois motores Volvo de 1200 HP de potência. O rebocador tem 17,5 metros de comprimento; 6,4 metros de boca; 1,8 metros de calado e dois motores Caterpillar 285 HP.