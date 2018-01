Estamos diante de uma nova Inconfidência, diz Afif Domingos Mesmo com o recuo do governo federal na votação da Medida Provisória 232, que propunha o aumento da carga tributária de profissionais liberais, o movimento social contra a MP, que reúne cerca de 1,5 mil entidades, entre as quais a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), vai continuar. É o que afirmou o presidente da ACSP, Guilherme Afif Domingos, em entrevista no programa Show Business, da Rede TV!. "Estamos diante uma nova Inconfidência (mineira)", disse Afif, referindo-se à reação da sociedade perante a MP, que acabou levando o governo a recuar na proposta. A exemplo da Inconfidência Mineira, à qual aludiu Afif, os brasileiros não querem mais ter de pagar impostos "para sustentar a corte encastelada no poder central" e estão se rebelando contra isso, a exemplo dos mineiros, liderados por Tiradentes. O presidente da ACSP reafirmou que o movimento contra o aumento de impostos vai continuar, mesmo porque a equipe econômica do governo já acenou com a possibilidade de enviar ao Congresso uma proposta de elevar a carga tributária no formato de um projeto de lei. Afif criticou a forma como o governo quer promover o ajuste fiscal: elevando a receita por meio do aumento de impostos em vez de reduzir os gastos.