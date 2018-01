Estamos longe de uma solução real para a indústria A indústria tem acumulado tantos recordes negativos que não caberiam todos nesse texto: desde fevereiro de 2014 não se vê expansão na comparação interanual; o pico de produção foi em junho de 2013 com queda acumulada nesse período do dado dessazonalizado de 15% e houve recorde de queda na produção de bens de capital de pouco mais de 33% no mês de agosto. Enfim, poderia continuar listando mais dados negativos que vão se tornando comuns a cada nova divulgação do IBGE. Há perspectiva de melhora? Por enquanto, não.