"Estamos saindo da crise", diz ministro argentino O secretário de Finanças da Argentina, Guillermo Nielsen, em entrevista a uma rádio de Buenos Aires, disse que a liberação, pelo FMI, de US$ 12,5 bilhões representa um respaldo da comunidade internacional ao governo argentino. ?A aprovação do FMI mostra claramente que estamos saindo da crise", afirmou. Nielsen está em Dubai, acompanhando o ministro da Economia, Roberto Lavagna na reunião do FMI. Ele espera que o acordo com o Fundo seja um "incentivo para a volta dos investimentos do setor privado". Disse que na segunda-feira o ministro Lavagna dará todos os detalhes da proposta de restruturação da dívida que hoje está em situação de calote com credores privados.