"Estamos tentando postergar contingenciamento de gás", diz Dilma A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje que o governo federal está tomando medidas com o objetivo de postergar um eventual contingenciamento do uso do gás natural no País, em conseqüência da crise política que atravessa a Bolívia, fornecedora de grande parte do gás consumido no Brasil. "Não começamos ainda nenhum racionamento de gás", destacou Dilma, em entrevista coletiva realizada hoje, após reunião com membros do Comitê de Infra-Estrutura da Fiesp, na sede da entidade, em São Paulo (SP). A ministra esclareceu, ao explicar as medidas, que é possível, por exemplo, substituir o gás natural por óleo diesel leve na geração termelétrica em algumas áreas do País em que o suporte das termelétricas está sendo demandado no momento. Ela destacou ainda que os consumidores residenciais de gás natural não serão afetados em um eventual contingenciamento do consumo do energético no País e acrescentou que a Petrobras está realizando um levantamento sobre o que pode ser poupado, em termos de consumo de gás natural, nas refinarias.