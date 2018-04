Estande na Fenasoft recebe declarações de IR Os visitantes da Fenasoft 2002 poderão entregar a declaração do Imposto de Renda no estande do governo até domingo, dia 28. As declarações serão transmitidas diretamente da feira à Receita Federal, via Internet. Os interessados precisam levar a declaração pronta, em disquete. O recibo será impresso na hora e entregue ao declarante. A feira acontece entre os dias 23 e 28 de abril, no Expo Center Norte, Rua José Bernardo Pinto, nº 333 - Vila Guilherme, São Paulo. Os ingressos devem ser adquiridos no local, por um valor de R$ 30,00 a diária, sendo que estudantes e maiores de 65 anos têm desconto de 50%.