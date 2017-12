Estatais levam a maior parte das concessões de linhas Como era esperado, as empresas estatais de energia elétrica levaram a maioria das concessões das linhas de energia que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) leiloou nesta quinta-feira, na Bovespa. Dos 12 lotes de linhas em disputa, as companhias federais e estaduais, sozinhas ou em consórcio, levaram 10. As outras ficaram com as espanholas Elecnor e Isolux. Com extensão de 2,8 mil quilômetros, as linhas serão construídas em 11 estados, até 2006. O deságio médio do leilão ficou em 34,8%. Veja abaixo, os resultados dos lotes: Lote A Elecnor Cuiabá (MT) - Itumbiara (MG) e subestações Ribeirãozinho e Intermediária R$ 98,747 milhões Lote B Uirapuru Ivaiporã (PR) a Londrina R$ 14,376 milhões Lote C Gralha Azul Cascavel Oeste (PR) a Foz do Iguaçu Norte (PR) R$ 11,068 milhões Lote D Isolux Tucuruí a Vila do Conde (PA) R$ 34,5 milhões Lote E Centro-Oeste de Minas Furnas (MG) e Pimenta (MG) R$ 8,160 milhões Lote F Sudeste de Minas Subestação de Itutinga (MG) a Juiz de Fora R$ 11,7 milhões Lote G Furnas Macaé (RJ) e Campos (RJ) R$ 8,840 milhões Lote H Chesf Milagres (CE) a subestação Tauá (CE) R$ 6,39 milhões Lote I Chesf Milagres (CE) e Coremas (PB) R$ 37,4 milhões Lote J Isolux Porto Primavera (SP) a Dourados (MS) e Porto Primavera e Imbirussu (SP) R$ 43,7 milhões Lote K Caburé Campos Novos (SC) e Blumenau R$ 39,399 milhões