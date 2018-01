Estatal admite importação de gasolina na Venezuela A Venezuela vai importar gasolina "se necessário" para atender às necessidades locais de combustível, afirmou o presidente da companhia Petróleos de Venezuela SA (PdVSA), Ali Rodríguez. Os comentários, vistos como uma clara admissão de que o setor petrolífero do país está sendo severamente atingido pela greve nacional contra a liderança do presidente Hugo Chávez, contrariam declarações de alguns representantes do governo de que as refinarias estão reabrindo novamente. O embaixador do país na Áustria, Gustavo Marques, por exemplo, disse na reunião da Opep em Viena que as refinarias de Paraguyana, El Palito e Puerto la Cruz estão retomando a produção. É crescente o receio de interrupção do abastecimento de gasolina, combinada com escassez de comida por causa da greve iniciada no dia 2 de dezembro.