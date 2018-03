Estatal boliviana de petróleo anuncia novo presidente A estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmou nesta segunda-feira o nome de Manuel Morales Olivera como substituto a Juan Carlos Ortíz na presidência da companhia. Olivera é assessor da diretoria da empresa e foi um dos principais articuladores do novo modelo implantado para o setor de petróleo e gás pelo governo Evo Morales. O novo presidente da YPFB é advogado e enfrenta resistências internas, tanto por parte dos trabalhadores petroleiros, para quem Olivera não tem conhecimento técnico para dirigir a companhia, quanto por parte das companhias petroleiras, que vêem um perfil mais radical do que seu antecessor. Entre negociadores brasileiros, a avaliação era de que as conversas com a Bolívia tiveram importantes avanços durante a gestão de Ortíz. Petrobras e YPFB discutem atualmente o preço do gás importado pelo Brasil e o valor das indenizações pelas refinarias que serão repassadas aos bolivianos.