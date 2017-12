Estatal colombiana compra de 2 ERJ-145 da Embraer A companhia de aviação comercial estatal colombiana Satena comprará dois aviões ERJ-145 da Embraer, com capacidade para 50 passageiros, para reforçar sua frota que opera em regiões remotas do país. O serviço de notícias do Estado colombiano disse ainda que a Satena obteve crédito equivalente a US$ 38,6 milhões da Financiera para el Desarollo Territorial para a compra dos aviões. O crédito conta com aval do governo e os aviões brasileiros substituirão antigos Fokker F-28 fabricados na Holanda.