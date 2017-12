Estatal oferece salário de até R$ 25 mil por demitidos da Petrobrás

A Pré-Sal Petróleo SA (PPSA), responsável pelos interesses da União do pré-sal, terá o quadro de funcionários ampliado de 34 para 49 em outubro, quando começam a trabalhar 15 profissionais contratados em processo seletivo iniciado neste mês. Os especialistas na área de petróleo chegarão em um momento de aceleração das atividades - com o início da produção da área de Libra, na Bacia de Santos, novas unitizações (áreas contínuas de pré-sal que serão inseridas no portfólio da empresa) e leilões que serão realizados neste ano.

O número de funcionários ainda está muito aquém dos 180 previstos no estatuto social da empresa, mas que nunca foram contratados e só devem chegar em 2019. Após mais de um ano negociando com o governo, a PPSA conseguiu a liberação para contratar temporariamente, pelo período de dois anos, os 15 novos funcionários.

Para o diretor de Administração da PPSA, Leandro Leme Júnior, "tem muito profissional qualificado no mercado. Gente que ficou desempregada com a derrocada de petroleiras de médio porte e de prestadoras de serviço". Ex-funcionários da Petrobrás que aderiram ao programa de demissão voluntária também são esperados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Petrobrás pode ter sócia chinesa no Comperj

As remunerações variam de R$ 5 mil a R$ 25 mil, dependendo do cargo. A ideia é atrair profissionais extremamente especializados, em alguns casos, com experiência mínima de 15 anos. Como contrapartida, a PPSA oferece a oportunidade ao novo empregado de acumular experiência no pré-sal.

"Para somar em nosso quadro funcional, buscamos atrair a atenção de profissionais experientes que tenham competência técnica e motivação para participar de um projeto desafiador", afirma o presidente da Pré-sal Petróleo, Ibsen Flores, em comunicado à imprensa.

++ São Paulo poderá ser segundo maior produtor nacional de petróleo nos próximos dez anos

A ideia é que os aprovados passeiem pelos diferentes projetos desenvolvidos pela PPSA. Por alguns meses, antes que deixem a empresa, ainda vão conviver com a equipe que ficará definitivamente na casa, oriunda de concurso público, para passar o conhecimento que acumularam. As inscrições serão abertas na próxima terça-feira, 11, e vão até 6 de agosto, por meio do site da Funrio (www.funrio.org.br), organizadora do processo seletivo.