Estatal perdeu mais de US$ 1,3 bi com greve na Venezuela O presidente da estatal PDVSA (Petroleos de Venezuela), Ali Rodriguez, informou ontem à noite que a companhia perdeu mais de US$ 1,3 bilhão com a greve geral que está em sua quarta semana no país. Rodriguez disse que a companhia planeja cortar mais gerentes e que terá de fazer alguns "ajustes de custos". Enquanto o governo tenta contornar a paralisação com a substituição de grevistas, a produção da petroleira caiu para menos de 10% dos cerca de 3 milhões de barris diários por dia que produzia em novembro. A greve também está provocando uma escassez de gasolina e gás de cozinha, o que faz temer que, se os transportes forem paralisados, a falta de alimentos poderá desencadear uma onda de saques no país. Os líderes da oposição disseram que não vão suspender a greve enquanto o presidente Hugo Chávez não renunciar ou convocar eleições antecipadas.