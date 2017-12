Estatal vai buscar socorro financeiro no BNDES

BRASÍLIA - A Eletronuclear tenta desenhar um novo plano de socorro financeiro para bater na porta do BNDES em busca de mais dinheiro. O problema é reunir condições mínimas para apresentar o pedido. A estatal do Grupo Eletrobrás já assinou um contrato de financiamento no valor de R$ 6,146 bilhões com o banco. Até maio, R$ 2,551 bilhões foram liberados. Já se sabe, no entanto, que os R$ 3,6 bilhões restantes não serão suficientes para concluir a usina e que mais recursos serão necessários.

Por meio de nota, a Eletronuclear declarou que “está realizando estudos de cenários que serão base para solicitação ao BNDES de aditamento ao contrato de financiamento, buscando assim equacionar as dificuldades com a diminuição da contrapartida do BNDES”.

O novo apelo é reflexo da explosão no custo total do projeto. Quando o BNDES aprovou o empréstimo para a empresa de energia, baseou-se em itens financiáveis lastreados no preço da obra estimado até 2010, que era de R$ 9,95 bilhões.

Hoje, porém, o custo total da usina já se aproxima de R$ 16 bilhões. Esse aumento fez com que a participação do BNDES, que chegava a 80% dos itens, com contrapartida de 20% pela Eletronuclear, caísse para cerca de 60%.

Questionado sobre o assunto, o Ministério de Minas e Energia declarou que, “como ainda não houve revisão do valor também por parte do BNDES, a Eletronuclear está alocando recursos próprios para a obra e readequando o seu ritmo, mantida a premissa da entrega em 2018”.

Apesar da movimentação da estatal da Eletrobrás em torno de um novo pedido de financiamento, o BNDES afirmou que “até o presente momento não houve qualquer solicitação da Eletronuclear para ampliação do crédito”.

Perguntado sobre como os financiamentos poderiam ser impactados por problemas como os atrasos nas obras da usina, a redução de ritmo de obras e o descumprimento do contrato para fornecimento de energia a partir de janeiro de 2016, o banco deixou claro que tudo será pesado na balança. “Na hipótese de vir a analisar qualquer solicitação de alteração do contrato de financiamento do projeto, este aspecto será considerado pelo BNDES, juntamente com diversos outros fatores técnico-econômico-financeiros da empresa e do projeto”, informou.

O contrato de financiamento de Angra 3 tem prazo final em junho de 2036. O saldo que o banco ainda tem a liberar depende do ritmo de implantação do empreendimento, seus pagamentos e execução física das obras. / A.B.