Estatal vai vender refinaria na Argentina A subsidiária da Petrobras na Argentina, Petrobras Energía S.A., vai vender sua refinaria em San Lorenzo, na Província de Santa Fé, e cerca de 100 postos de serviços dos 580 que tem no país, segundo fontes do mercado. A unidade, instalada em 70 hectares, e com uma capacidade de refino de 48,5 mil barris diários, produz gasolina premium e normal, óleo diesel, óleo combustível, solventes e asfaltos. Procurada em Buenos Aires e no Brasil, a companhia não quis se manifestar. No mês passado, o governo da Província de Santa Fé, onde a refinaria está instalada, bloqueou as contas correntes da Petrobras Energía, acusando a empresa de não pagar dívidas tributárias com a administração local no valor de 8,5 milhões de pesos (cerca de R$ 4,4 milhões), entre 2003 e 2009. Fontes do mercado disseram ao jornal argentino El Cronista que a Petrobrás está avaliando dois tipos de operação: a venda total da refinaria ou apenas a metade, para reduzir os gastos atuais. A Petróleo de Venezuela S.A. (PDVSA) seria uma das interessadas.