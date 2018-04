Estatutos mudam e elevam direitos de minoritário As reformas de estatutos têm elevado o número de empresas que agregam os acionistas sem direito a voto - em geral minoritários - em uma eventual oferta de aquisição. O direito, chamado de tag along, garante que os investidores recebam 80% do valor pago ao controlador em caso de venda da companhia. A nova Lei das Sociedades por Ações exige que apenas os donos de ações ordinárias sejam incluídos numa oferta pelo controle. Mas, por causa da legislação, as empresas de capital aberto têm até o final do ano para alterar os estatutos e oferecer aos preferencialistas pelo menos uma vantagem. As opções são: dividendo mínimo de 3% do valor patrimonial; dividendo 10% maior que o pago para as ações ON; ou o tag along. Entre as 12 companhias que já aprovaram a mudança ou comunicaram oficialmente o caminho que pretendem seguir, há um predomínio do tag along, com 8 adesões. A escolha está ligada à política de governança corporativa, mas o tag along também desobriga o controlador a pagar dividendos mais altos aos investidores. Entre as empresas que adotaram o tag along para as ações PN estão os grupos Gerdau e Itaúsa, o Banco Itaú, a empresa de informática Itautec e a química Elekeiroz. No caso da Elekeiroz, o diretor geral Reinaldo Rubbi afirmou que o direito está sendo oferecido apesar de o capital da companhia ser constituído somente por papéis ON. Como existe autorização estatutária para uma futura emissão de ações PN, explicou, o grupo quis padronizar o critério de governança. Comprada pela Elekeiroz em maio passado, a Ciquine também fará parte da mudança, aprovada em assembléia realizada na semana passada. "É uma postura geral do conglomerado", disse Rubbi, também diretor da Ciquine. Há casos, porém, em que a empresa não consegue emplacar o benefício. O tag along chegou a fazer parte da pauta de uma assembléia da Tekno, produtora de chapas e telhas metálicas, mas não foi aprovado pelos acionistas. Graziela Sasso, integrante do departamento jurídico da Tekno, disse que o assunto não passou porque a companhia já atende às exigências previstas em lei no que se refere aos dividendos. Segundo ela, não há qualquer decisão quanto a uma nova discussão do assunto no futuro. Na opinião do jurista Nelson Eizirik, a inclusão dos preferencialistas no prêmio de controle tem ligação com a postura de governança, mas também está ligada ao caráter econômico. "É uma questão de valorizar o produto (a ação)."