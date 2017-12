Este será o melhor dezembro dos últimos 12 anos, diz Berzoini O ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, disse nesta segunda-feira no complexo da Maré, favela da zona norte do Rio, que o mês de dezembro "deverá ser o melhor mês (de dezembro) dos últimos 12 anos", em geração de emprego. "O Brasil está exportando cada vez mais, há maior investimento no mercado interno com o agronegócio, agricultura familiar e a renda do trabalhador cresceu", disse. O ministro lançou o programa Consórcio Social da Juventude, que beneficiará 2.400 jovens. "Nesse mês de dezembro sempre que tem redução no número de postos formais no mercado de trabalho, em função dos ciclos sazonais da agricultura, além de uma parte do setor de serviços e de setores da indústria. Estamos avaliando os dados, numa seqüência de onze meses seguidos positivos. E o fato de que muitas empresas estão cancelando férias coletiva significa demanda aquecida e demanda aquecida tem menos demissão".