Estelionatário aplica golpe do cheque clonado em SP Cerca de 10 comerciantes foram vítimas do golpe do cheque clonado em Presidente Venceslau, na região de Presidente Prudente, Oeste do Estado de São Paulo. Segundo o telejornal Bom dia SP, o estelionatário se apresentava como funcionário de uma fazenda e realizava compras em valores abaixo de R$ 100,00, mas pagava com cheques de R$ 300,00. O golpe foi aplicado da mesma maneira em todas as lojas. Os comerciantes consultavam o Serviço Central de Proteção ao Crédito, onde não constava nenhuma irregularidade. Nem mesmo o serviço de consulta da Associação Comercial da cidade conseguiu identificar a fraude, pois a conta existe, mas a agência fica em Amambai, em Mato Grosso do Sul, e não em Presidente Venceslau. Outra irregularidade apresentada no cheque é o CNPJ do banco alterado e, por isso, o cheque não pode ser descontado. Segundo o Bom Dia SP, da TV Globo, a Associação Comercial vai pagar o prejuízo dos comerciantes que consultaram o SCPC. A polícia abriu inquérito para apurar o caso, mas ainda não há suspeitos.