Esteves e Bologna no conselho da TAM André Esteves, presidente do BTG, e Marco Antonio Bologna, presidente da TAM Aviação Executiva, entraram no conselho de administração da TAM, em substituição a Pedro Parente e Adalberto Schettert. Na quinta-feira, a TEP, holding que cuida dos negócios da família Amaro, controladora da TAM, anunciou a contratação do BTG para um "aconselhamento estratégico" dos negócios.