Estiagem poderá impedir colheita recorde A estiagem que ocorreu nos meses de fevereiro e março nas principais regiões produtoras de milho da segunda safra, a chamada safrinha, no Centro-Sul, poderá frustrar a expectativa de o Brasil alcançar o recorde de uma colheita de 100 milhões de toneladas de grãos neste ano. A previsão inicial de uma colheita de 8 milhões de toneladas de milho na safrinha contra seis milhões de toneladas no ano passado, não deverá se concretizar. Embora ainda não tenha sido feita uma avaliação de campo e o forte da colheita da segunda safra só ocorra a partir do mês que vem, os técnicos do governo já sabem que o prejuízo causado pela seca foi grande. Na primeira safra de milho já houve redução de 15,3% na colheita em relação ao ano passado porque os produtores preferiram cultivar soja, motivados pelos ganhos com a desvalorização cambial. A estimativa era de que a colheita da primeira safra ficasse, no mínimo, igual a do ano passado, que foi de 35,2 milhões de toneladas. Foram colhidas 29,8 milhões de toneladas. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Vilmondes Olegário da Silva, disse hoje (9) que a partir de segunda-feira os técnicos da Conab irão a campo finalizar os dados de plantio e colheita da safra de grãos nas principais regiões produtoras do País. Este será o quarto levantamento feito pela Companhia referente à safra 2001/02. Olegário disse que a divulgação desse levantamento deveria ter sido feita no dia 18 do mês passado. Mas, como no início de abril havia possibilidade de chuvas nas regiões atingidas pela seca, o governo julgou conveniente atrasar o levantamento. "Na ocasião não tínhamos condições de fazer uma estimativa confiável da produção da safrinha", afirmou. Ele admitiu, contudo, que a frustração no plantio de milho nos estados do Paraná (maior produtor do País), Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi muito grande. Para obter uma radiografia realista dos estragos feitos pela estiagem, Olegário afirmou que os técnicos darão atenção especial ao levantamento feito nesses cinco Estados. Eles também irão apurar informações sobre o cultivo de trigo, que é plantado no inverno. A coleta de dados pelos técnicos será feita entre os dias 13 e 17. A tabulação das informações coletadas começará na semana seguinte e a divulgação da próxima previsão de safra será definida pelo ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes.