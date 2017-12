Estimativa para déficit da Previdência cai R$6 bilhões O recadastramento dos aposentados é um dos responsáveis pela queda de R$6 bilhões nas estimativas do déficit da Previdência deste ano. Segundo informou o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, João Bernardo, o rombo, previsto em R$ 50 bilhões no final do ano passado, deve fechar 2006 entre R$43 bilhões e R$ 44 bilhões, segundo a última estimativa. Bernardo explicou que apenas o recadastramento dos primeiros 100 mil aposentados e pensionistas trará uma economia anual de R$ 1,2 bilhão. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a tendência é que haja uma estabilidade dos gastos com a Previdência. "Isto caminha para um controle."