Estimulamos concorrência nos bancos, diz presidente do Banco Central

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, defendeu na sexta-feira o foco da instituição em estimular a concorrência bancária, de forma a permitir produtos financeiros melhores e mais baratos para a sociedade.

“Temos de nos concentrar é na concorrência, que vai gerar menores preços e spreads (diferença entre o custo de captação e a taxa cobrada pelos bancos aos clientes)”, comentou o titular do BC, que elencou cinco medidas tomadas pela autoridade que regula o sistema financeiro para estimular a concorrência.

Entre elas citou a democratização da informação, o sistema punitivo, as melhorias das garantias, segmentação e proporcionalidade das instituições por atividade, porte e potencial de risco e a força da inovação.

Ilan disse ainda que o BC quer ter menos custo regulatório, desde que sistema esteja mais protegido e com menos risco: “Tínhamos um emaranhado de alíquotas de compulsório, que limpamos nos últimos doze meses”.

Ainda de acordo com presidente do BC, a criação e vigência da Taxa de Longo Prazo (TLP) vai democratizar as taxas de juros.