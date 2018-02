Estímulo fiscal para bens de capital não será prorrogado O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, disse hoje que o governo não prorrogará os estímulos concedidos para o setor de bens de capital (máquinas e equipamentos) e que não estuda a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para outros setores, além daqueles já beneficiados. As declarações foram feitas após participação do ministro no 8º Congresso Brasileiro da Construção (Construbusiness), realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).